Добавить комментарий (1)

Татарским районным судом постановлен приговор в отношении пятерых местных жителей, которые похитили и избили односельчанина.

Судом установлено, что 11.10.2023 г. генеральному директору и фактическому владельцу ООО «Агро-Флора» Алексею Суханосову из неустановленного источника стало известно о возможной причастности односельчанина Х. к совершению хищения и уничтожения принадлежащего организации удобрений (гербицидов). Предприниматель, понимая, что мужчина может отказаться от признания вины в уничтожении принадлежащего предприятию имущества, Суханосов решил его похитить и получить от Х. признание в совершении преступления.

Суханосов вместе со своим сыном и двоюродным братом (все трое Алексеи) и своим знакомым Забарой приехали в ночь с 11 на 12 октября к дому предполагаемого похитителя имущества, позвонили по телефону и пригласили на разговор.

Когда мужчина вышел из дома, они начали его избивать, тот упал на землю, после чего его погрузили в автомобиль и привезли на берег реки Омь. Там избиение продолжили, один из похитителей с силой толкнул Х., тот скатился по берегу и упал в реку. Когда потерпевший выбрался из воды, ему предложили проехать в отдел полиции и там признаться во всем, Х. согласился.

Все приехали в отделение полиции, в служебном кабинете потерпевший в присутствии сотрудников правоохранительных органов отрицал свою причастность к совершению хищения и уничтожения имущества ООО «Агро-Флора».

Директор Суханосов снова начал избивать Х., угрожая ему при этом словесно причинением вреда здоровью Х. и лишения его свободы.

Потерпевший под воздействием боли и угроз признался в хищении и уничтожении имущества ООО «Агро-Флора». Затем все четверо «похитителей» из отделения полиции уехали.

Суд признал Суханосова А.Г., Забару А.А., Суханосова А.А., Сухоносова А.В. виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, совершенное с применением насилия и угрозой применения насилия). Подсудимым было назначено наказание от 5 лет 2 месяцев до 5 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как пишет «Вечерний Новосибирск» со ссылкой на журнал «Председатель», история с похищением человека началась с пожара на базе «Агро-Флора» 11 октября 2023 года — горела весовая, новые погрузчик и тягач. Фермеры заметили, что кто-то намерено вывернул газовый кран и отправились по следам преступника.

«Вместе с участковым поехали по следам подозрительной «Нивы», которую народ видел у села. Уже в соседней Омской области поймали вдребезги пьяного гражданина из местного «алко-контингента». Он публично, в присутствии всего коллектива и сотрудников полиции, признался, что подпалил базу по поручению одного «знатного агрария», — пишет главный редактор журнала «Председатель» Павел Березин.

Поджигатель, уличённый также в кражах имущества, заявил директору Суханосову, что знает того, кто систематически ворует со склада «Агро-флоры» гербициды, назвал фамилию потерпевшего по уголовному делу в отношении фермеров.

Вечером 11 октября 2023 года, Суханосовы отправились к дому подозреваемого в кражах, так как правоохранители его не задержали, решили самостоятельно отвезти его в отдел.

«Далее – перепалка «на повышенных», мат-перемат, агрессия. Да, было дело, приложил пару раз ладонью, не сильно, чтобы успокоить оппонента. Затем Ш. сел к ним машину, поехали в полицию. Но не сразу: ненадолго остановились у лесополосы – Ш. якобы хотел показать директору «Агро-Флоры», где прятал ворованную химию. Затем направились в отделение полиции, там сдали гражданина полицейским из рук в руки», — пишет главный редактор журнала.

На следующий пострадавший обратился с заявлением в прокуратуру, где заявил, что он не желал никуда ехать с Суханосовым и его родственниками, его насильно усадили в машину и увезли из дома, требовали признания в краже и поджоге, которых он не совершал, угрожая, применяя физическую силу и нанося побои.