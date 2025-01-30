Посетителям Историко-краеведческого музея им. Н.Я. Савченко г. Татарска стала доступна интерактивная программа «Детский атлас».





Проект «Детский атлас» направлен на приобщение детей дошкольного и школьного возраста к изучению природы, истории, географии, культуры родного края с использованием мультимедийных технологий.

Проект представляет собой комплекс интерактивных карт, в которых используется комбинация различных форм контента: письменные материалы, аудио, изображения, анимация или видео - это позволит детям получать информацию в доступной и привлекательной форме.

Через аудиоролики, рассказы о приключениях анимированных персонажей и мультфильмы дети могут ощутить свою причастность к культуре малой родины, познакомиться с традициями, особенностями географии, природного мира, достопримечательностями Новосибирского региона.

Интерактивная программа «Детский атлас» предоставлена музею в рамках сотрудничества с Благотворительным фондом «Дети будущего». Ранее проект был поддержан Фондом президентских грантов и Фондом «Навстречу переменам».