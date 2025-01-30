5 февраля с 12 до 13 часов в Межмуниципальном отделе МВД России «Татарский» по адресу: г. Татарск, ул. Закриевского, 47 состоится прием граждан начальником Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Новосибирской области генерал-лейтенантом полиции Андреем Владимировичем Кульковым и временно исполняющим обязанности начальника Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» подполковником полиции Евгением Сергеевичем Головкиным.

Записаться на прием можно по телефону в Татарске: 2-11-70 в рабочие дни с 9 до 13 часов.