В областном пункте сбора гуманитарной помощи в Татарске продолжается сбор участникам специальной военной операции. На текущий момент бойцам требуются.

Экипировка и техническое оснащение:

- генераторы, автономные отопители;

- бензопилы, тепловые пушки, канистры;

- наборы инструментов, топоры, ломы;

- налобные фонари, батарейки, аккумуляторы;

- аккумуляторы любого назначения (карманные);

- спецодежда, антидроновые одеяла.

Медицина и тактическая помощь:

- противовирусные, жаропонижающие, антибиотики, обезболивающие;

- витамины, средства от горла и кашля, антисептики;

- тактическая медицина (жгуты, гемостатики, повязки);

- бинты, повязки пластырного типа, стерильные салфетки;

- перчатки медицинские, дезинфицирующие растворы;

- влажные салфетки, полотенца (обычные и антибактериальные).

Продукты питания:

- сублимированные наборы;

- питательные батончики, сухофрукты, орехи.

На данный момент особо востребованы маскировочные сети!

Приём гуманитарной помощи осуществляется по адресу: Татарск, ул. Садовая, 107.

Режим работы: с 14 до 17 часов (вторник, четверг).

Ответственный за прием: Оксана Валерьевна Терехина, тел: 8 (383 64) 2-07-44.