В областном пункте сбора гуманитарной помощи в Татарске продолжается сбор участникам специальной военной операции. На текущий момент бойцам требуются.
Экипировка и техническое оснащение:
- генераторы, автономные отопители;
- бензопилы, тепловые пушки, канистры;
- наборы инструментов, топоры, ломы;
- налобные фонари, батарейки, аккумуляторы;
- аккумуляторы любого назначения (карманные);
- спецодежда, антидроновые одеяла.
Медицина и тактическая помощь:
- противовирусные, жаропонижающие, антибиотики, обезболивающие;
- витамины, средства от горла и кашля, антисептики;
- тактическая медицина (жгуты, гемостатики, повязки);
- бинты, повязки пластырного типа, стерильные салфетки;
- перчатки медицинские, дезинфицирующие растворы;
- влажные салфетки, полотенца (обычные и антибактериальные).
Продукты питания:
- сублимированные наборы;
- питательные батончики, сухофрукты, орехи.
На данный момент особо востребованы маскировочные сети!
Приём гуманитарной помощи осуществляется по адресу: Татарск, ул. Садовая, 107.
Режим работы: с 14 до 17 часов (вторник, четверг).
Ответственный за прием: Оксана Валерьевна Терехина, тел: 8 (383 64) 2-07-44.