В рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области» Татарская центральная районная больница пополнилась шестью санитарными автомобилями повышенной проходимости на базе УАЗ. Данный транспорт будет использоваться для доставки медицинских работников к пациентам и больных в лечебное учреждение по медицинским показаниям, для проведения диспансеризации, патронажа беременных, для доставки биологического материала и медикаментов в удаленные населенные пункты.



