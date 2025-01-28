Прокурор Новосибирской области Александр Бучман провел выездной прием граждан в Татарской межрайонной прокуратуре. К прокурору области на прием обратились более 20 человек. Жители региона пришли к прокурору с различными вопросами и проблемами. Приняты обращения о нарушении законодательства об исполнительном производстве, жилищного и земельного законодательства. Поступили жалобы на непринятие мер к розыску без вести пропавших граждан, на несогласие с процессуальными решениями и по другим волнующим жителей региона вопросам. По всем принятым обращениям Александр Бучман дал поручения, поставив результат их рассмотрения на контроль.