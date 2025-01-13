В период новогодних и рождественских праздников сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому округу и Усть-Таркскому району совместно с пожарно-спасательными частями №69 и №72, а также ПЧ-116 и ПЧ-127 ежедневно проводились профилактические мероприятия по доведению основных требований пожарной безопасности до жителей, проживающих в частном жилом секторе, особое внимание было уделено информированию многодетных семей.





С 1 по 8 января был проведен 471 подворовый обход (из них 71 по местам проживания многодетных семей, проинструктировано 952 человека, распространенно 939 листовок. Также было оформлено четыре стенда наглядной агитации с требованиями пожарной безопасности в быту, опубликовано 12 статей в социальных сетях и мессенджерах. Основной упор в проводимой профилактической работе был на доведение до населения информации о мерах пожарной безопасности в быту во время новогодних праздников, а также правил пользования пиротехническими изделиями.

Однако стоит отметить, что в праздничные дни люди не уделяют должного внимания правилам пожарной безопасности, что приводит порой к необратимым последствиям. 5 января в 16.14 произошёл пожар в жилом доме по ул. Фрунзе г. Татарска. В результате пожара огнём поврежден жилой дом на площади 2 кв. м. Причиной пожара послужило несоответствие требованиям безопасности противопожарной разделки дымовой трубы отопительной печи жилого дома.

А.Е. Безменов, инспектор ОНДиПР