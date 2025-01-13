Татарский районный суд вынес решение по иску местной жительницы Остапенко И.А. в интересах своей несовершеннолетней дочери. Мать требовала с татарского МУП «Водоканал» и городской администрации взыскать материальный, но прежде всего моральный вред. Женщина рассказала, что 11 сентября 2024 года её дочь направлялась в школу. В районе дома №87 по улице Матросова возле школы №10 девочка, не заметила открытый канализационный люк, заросший травой. «Ребенок провалился в колодец правой ногой по пояс. При этом она ушибла правую руку и растянула мышцу на правой ноге», - сообщили VN.ru в районном суде Татарска. Кроме того, поскольку колодец был наполнен водой, вся одежда и обувь на школьнице промокла. Также был испорчен телефон, который выпал из кармана девочки. МУП «Водоканал» отказался возместить причинённый ущерб в досудебном порядке. Решением суда исковые требования были удовлетворены частично. С МУП «Водоканал» Татарска в пользу девочки была взыскана компенсация морального вреда, материальный ущерб за порчу телефона, судебные расходы по оплате госпошлины, расходы по оплате услуг представителя - всего на сумму 36 тыс. 490 руб.