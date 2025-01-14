12 января в полицию поступило сообщение о совершенной краже с территории дома, расположенного в одном из поселков Чановского района.

Хозяйка дома сообщила, что с веранды дома пропала бензопила. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа полиции.

При осмотре места преступления полицейскими были обнаружены следы обуви, которые возможно принадлежали лицу, совершившему хищение. Экспертом-криминалистом следы были изъяты и исследованы.

В результате проведённой работы, подозреваемый - 32-летний житель Новосибирского района Новосибирской области был установлен и задержан. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления различной категории тяжести, приехал в Чановский район, в гости к родственникам.

Увидев дом, в котором временно отсутствовали хозяева, мужчина проник на веранду, похитил инструмент и скрылся. Похищенный инструмент обнаружен правоохранителями и после проведения необходимых следственных действий будет возвращен владелице.

Следователем Отдела МВД России по Чановскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.