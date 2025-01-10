Прокуратурой Чановского района проведена проверка по коллективному обращению работников муниципального предприятия о нарушении их трудовых прав. Проверкой установлен факт невыплаты заработной платы за октябрь 2024 и аванс за ноябрь 2024 года в общей сумме свыше 1 млн руб. перед 20 работниками организации. В связи с выявленными нарушениями законодательства об оплате труда руководителю организации внесено представление. Кроме того, прокурор обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате в интересах работников. В результате принятых прокуратурой района мер задолженность по заработной плате перед работниками организации в преддверии празднования Нового года погашена в полном объеме.

Случай не первый.

2023 год

В Чановском районе сотрудники предприятия получили зарплату только после вмешательства прокуратуры. В прокуратуре пояснили, что речь идет о МУП ««Блюдчанское ЖКХ». Предприятие не выплачивало заработную плату за октябрь и ноябрь 22 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 650 тысяч рублей. Прокурор возбудил в отношении директора организации административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата заработной платы). - Кроме того, прокурор обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате в суд в интересах работников. Мировой судья первого судебного участка Чановского района требования прокурора удовлетворил в полном объеме, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области. На данный момент задолженность по зарплате погашена перед всеми сотрудниками в полном объеме.

2022 год

В прокуратуру Чановского района в марте поступило коллективное обращение от работников МУП «Озеро-Карачинское КХ» по вопросу невыплаты заработной платы. По результатам проведенной проверки факт невыплаты заработной платы подтвердился. В марте 2022 г. прокурором района подано32 заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате в интересах работников предприятия на сумму 549 тыс. руб. Заявления рассмотрены, удовлетворены в полном объеме. В апреле 2022 г. 32 работникам МУП «Озеро-Карачинское КХ» произведена выдача заработной платы (задолженности) по судебным приказам. 4 мая 2022 г. задолженность по заработной плате на предприятии ликвидирована, сообщила помощник прокурора Чановского района юрист 1 класса О.Е. Кузеванова.

2021 год

Прокуратура Чановского района проверила в МУП «Озеро-Карачинское КХ», МУП «Блюдчанское ЖКХ» исполнение законодательства об оплате труда. Установлено, что вопреки трудовому законодательству на предприятиях образовалась задолженность: перед 12 работниками МУП «Блюдчанское ЖКХ» в сумме 181 тыс. руб., а на унитарном предприятии «Озеро-Карачинское КХ» перед 36 работниками в сумме 590 тыс. руб.

Прокуратура приняла комплекс мер реагирования: после выездного приема и получения от работников необходимых документов направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, внесла представления, по постановлениям прокурора руководители привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафа на сумму 35 тыс. руб. Кроме того, руководители предприятий заслушаны в прокуратуре на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики, на котором им было рекомендовано усилить работу по взысканию дебиторской задолженности. После принятых прокуратурой мер задолженность перед работниками предприятий полностью погашена, их трудовые права восстановлены.

2020 год

Прокуратура Чановского района провела проверку соблюдения трудовых прав граждан. Установлено, что перед 40 работниками муниципального унитарного предприятия Озеро-Карачинского сельского совета «Коммунальное хозяйство» образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,3 млн руб. Прокуратура возбудила в отношении директора предприятия дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в срок заработной платы), а также внесла руководителю организации представление. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена.