Администрация Татарского округа просит жителей присоединиться к акции «Своих не бросаем!», которая проходит с 9 по 14 января.

Акция направлена на сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), а также для гражданского населения, проживающего на территории ее проведения.

Среди жителей есть те, у кого близкие и родные уже выполняют боевые задачи, защищают интересы нашей Родины, совершают подвиги, проявляя мужество и героизм. Очередной раз мы хотим поддержать всех тех, кто, рискуя жизнью и здоровьем, защищает российский народ.

Друзья! Мы обращаемся с просьбой оказать содействие в проведении акции и внести свой посильный вклад в наше общее благородное дело.

Сбор гуманитарной помощи будет осуществляться по адресу: г. Татарск, ул. Садовая, д. 107е, ежедневно с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Контактные телефоны: 8 (383 64) 2-07-44, 8-913-781-27-28 (Оксана Валерьевна).

Вы можете приносить теплые вещи, постельные принадлежности, продукты питания, медикаменты, окопные свечи, маскировочные сети, предметы первой необходимости.

Отправка гуманитарного груза состоится 16 января при поддержке НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ» ОООИ-РСИ г. Новосибирск.

Для отправки адресной посылки солдату в зону СВО нужно указывать в описи следующие данные:

-ФИО бойца;

-Позывной;

-Номер телефона с привязкой к мессенджеру Telegram;

-Подразделение (бригада, полк, батальон).

Так же указывать данные дублёра (ФИО, номер телефона с привязкой к мессенджеру Telegram). Это может быть командир или доверенное лицо.

Только объединив усилия, мы сможем поддержать наших ребят на передовой и мирных жителей, а значит, внести свой вклад в приближение победы!