С 1 января электропоезд, связывающий Омск с Новосибирской областью, курсирует ежедневно. Ранее такое расписание было только в летний период, зимой поезд ходил три дня в неделю.

Расписание:

№6668/6348 Омск – Колония – Татарская, отправление со станции Омск в 13.51, прибытие на станцию Татарская в 17.55.

№6347/6667 Татарская – Колония – Омск, отправление со станции Татарская в 20.00, прибытие на станцию Омск в 21.48. Время указано местное.

Переход на новый график движения связан с ростом спроса на поездки между Омском и Новосибирской областью (+9% по сравнению с прошлым годом). Всего в 2024 году электропоезда по этому маршруту перевезли более 800 тысяч пассажиров.

Дополнительную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте пригородной компании, по телефонам (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в билетных кассах.