Татарский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя с. Усть-Тарка в хулиганстве.

Суд установил, что 12 сентября 2024 г. около 17 часов Петр Кыштымов находился на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Темп» во время проводившегося там урока физической культуры. Кыштымов был просто посторонним лицом, оказавшимся в тот момент на территории спортивного сооружения. Мужчина увидел, что один из мальчиков разговаривает во время урока, подошел и дал ребенку пощечину - нанес малолетнему удар ладонью правой руки в область лица справа, отчего тот испытал физическую боль и нравственные страдания. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, не повлекшие за собой расстройство здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

Приговором суда Кыштымов П.Г. был осуждён по ст. 213 ч. 1 п. а УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам) к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.