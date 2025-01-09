В Новосибирской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего директора ГКУ «Проектная дирекция министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области», подозреваемого в получении взятки в крупном размере и мужчины, подозреваемого в посредничестве по взяточничестве.

Установлено, что в 2022 году за оказание содействия организации в согласовании насосного оборудования для станции водоподготовки в г. Татарске по фиктивно завышенной стоимости бывший директор ГКУ «Проектная дирекция министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области» получил взятку в размере 870 тыс. рублей от директора «Спецтранстроя» Сергея Арапова через посредника.

Следователем СУ СК РФ по Новосибирской области в отношении бывшего директора ГКУ возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки лицом, занимающим государственную должность за незаконные действия в крупном размере).

В отношении посредника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

Ленинским районным судом Новосибирска бывшему директору ГКУ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника во взяточничестве вопрос по мере пресечения рассматривается в настоящее время в суде.

Ход и результаты расследования на контроле в прокуратуре.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Как сообщает паблик Суды общей юрисдикции НСО, 28 декабря 2024 г. Ленинский районный суд г. Новосибирска избрал меру пресечения в отношении обвиняемомого в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) Андрея Сулимы, бывшего директора ГКУ Новосибирской области «Проектная дирекция Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области».

По данным предварительного расследования в октябре 2022 года Сулима пообещал директору ООО «СпецТрансСтрой» Арапову ускоренное согласование технических проектов с заказчиками в рамках реализации регионального проекта государственной программы «Чистая вода» за погашение имеющегося у него кредита на сумму 870 191 руб. в одном из банков города. Посредником в передаче денежных средств Арапов предложил выступить Телешову.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Новосибирской области.

Постановлением суда Сулиме избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25 февраля 2025 г.