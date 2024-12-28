Почта России составила рейтинг своих отделений и населённых пунктов Новосибирской области, в которых за последние два года клиенты чаще всего покупали «билет на миллион». Первое место занимает почтовое отделение с индексом 632402. Оно находится в Каргате, на ул. Советская, 181. Клиенты этого офиса трижды — в январе 2023 г., в январе и феврале 2024 г. - выигрывали по 1 миллиону рублей.

Второе место разделили два почтовых отделения. Одно из них, с индексом 633162, находится в Колывани. Два приобретённых здесь лотерейных билета оказались в январе и ноябре 2024 г. с крупными выигрышами.

Второй счастливый индекс - 630052, офис работает в Новосибирске, по ул. Ударная, 33. Два клиента купили тут лотерейные билеты и во время новогодних розыгрышей в 2023 и в 2024 годах стали обладателями сумм с шестью нулями.

Если говорить о населённых пунктах области, то лидирует, безусловно, Новосибирск. Кроме уже упомянутого отделения, ещё в 20 почтовых офисах столицы Сибири клиенты купили по одному счастливому билету, который сделал их богаче на 1 миллион рублей.

В Куйбышеве за три года крупно повезло троим клиентам отделений Почты (632386, 632383 и 632387). Причём один их везунчиков выиграл летом 2024 г. сразу 2,5 млн руб.

И замыкает список новосибирских городов, где чаще других клиентам Почты везло в лотерее, Татарск. Здесь два жителя, купив билеты в своих отделениях 632125 (ул. Ленина, 93) и 632122 (ул. Ленина, 55), улучшили своё материальное состояние в январе 2024 г. и в марте 2023 г.

Добавим, что самым малонаселённым пунктом региона, где покупка лотерейного билета на почте обернулась везением, стало село Вараксино Кыштовского района. Местное почтовое отделение с индексом 632295 обслуживает около 300 жителей. Один из них в декабре 2023 г. приобрёл лотерейный билет и в первый день 2024 г. выиграл 1 млн руб.