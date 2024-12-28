В конце ноября 2024 года в деревне Богословка Усть-Таркского района среди мелкого рогатого скота было установлено заболевание бруцеллез, которое опасно не только для животных, но и для человека. Из 270 овец и коз выявили 48 заболевших, а из 170 исследованных коров 10 оказались инфицированными.

6 декабря приказом управления ветеринарии Новосибирской области на территории Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района установлен карантин по бруцеллезу мелкого рогатого скота, в связи с возникшим очагом заболевания в личных подсобных хозяйствах на территории Богословка. Заболевание опасно не только для животных, но и для человека. Бруцеллёз - инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем, и особенно часто – опорно-двигательного аппарата.

Данные предоставил главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Кузлякин. Корреспондент районной газеты «Знамя труда» пообщался с руководителем отрасли. Сергей Афанасьевич сообщил, что исследования начались после жалоб хозяев подворья указанного населенного пункта об абортировании овец. Это, по словам главного ветеринарного врача, является первым признаком заболевания. После подтверждения лабораторным путем наличия инфекции в организме животного начали проводить поголовное обследование скота в деревне Богословка и близлежащих селах: Верхнеомка, Камышево, Щербаки, Михайловка, Усть-Тарка.

- Более 20 сотрудников ветуправления ежедневно выезжает в населенные пункты на забор крови. Максимально загружены специалисты лаборатории, которые тщательно проводят исследования. Считаю, что причина появления инфекции - в завезенных из-за границ района животных. Как пример, в прошлом году фиксировали очаги заболевания в Татарске, - говорит Сергей Кузлякин.

Сергей Афанасьевич добавил, что все сотрудники ветуправления привиты. Как быстро будет и будет ли вообще распространяться инфекция по району, зависит от многих факторов. И прежде всего от понимания серьезности ситуации владельцами животных.

Специалист привел пример: из 47 выявленных животных с заболеванием только половина ликвидирована, остальные бесследно исчезли. «Осуществлять контроль я не уполномочен», - добавил главный государственный ветеринарный инспектор.