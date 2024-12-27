В Татарском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 27 декабря в 4.40 водитель 1959 г.р. на УАЗе ехал по трассе «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска и на 985 километре дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗель под управлением водителя 1978 г.р.

В результате ДТП скончался на месте водитель автомобиля УАЗ. Троих мужчин-пассажиров данного автомобиля отправили в больницу с различными травами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.