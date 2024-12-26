В сёлах Новоникольск, Богословка и Усть-Тарка в преддверии Нового года специалисты Комплексного центра социального обеспечения и отдела организации социального обслуживания администрации района стали добрыми волшебниками для детей участников специальной военной операции.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и с небольшим театральным представлением они поздравили семьи бойцов, подарили детям сладкие новогодние подарки и сделанных своими руками новогодних гномиков, рассказала О.Н. Яковлева – заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям КЦСОН.

Участники доброй Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» желают ребятам волшебных новогодних праздников, исполнения желаний, здоровья и успехов в учёбе!



