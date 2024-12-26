24 декабря и.о. главы города Татарска Виктор Барбашин подписал Постановление администрации города Татарска №372 от «О внесении изменений в постановление администрации от 29 ноября 2024 г. № 346 «Об определении организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории города Татарска». В постановлении говорится, что гарантирующей организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения в Татарске МУП «Татарсктеплосервис» станет только с 15 мая 2025 г. Постановлением №346 за подписью главы города Алексея Сиволапенко МУП «ТТС» должен был стать гарантирующей организацией с 16 декабря.