Работы по программе «Чистая вода» были сорваны в Коченёвском, Татарском и Ордынском районах, подтвердил прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Объекты водоснабжения не достроены в срок, имело место хищение средств, были возбуждены уголовные дела, ущерб составил 134 млн рублей. Тем не менее, готовность объектов составляет 75–95%, отметил Александр Бучман, и есть все шансы, что они будут достроены в 2025 году, пишет издание «Ведомости Заксобрания НСО».

В ноябре замминистра ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров заявлял, что объекты федерального проекта «Чистая вода» не будут закончены в райцентрах Татарск и Ордынское в 2024 году.

«Работы в Коченёво, надеемся, в этом году будут закончены. Что касается неотработанных авансов, то по Коченёво это 121 млн рублей, по Татарску - 199 млн рублей и по Ордынскому району - 114 млн. Объекты в Татарске и Ордынском районе, к сожалению, в этом году не будут закончены. Предстоит расторжение контрактов, судебное решение и новые торги», - сказал Назаров на заседании бюджетного комитета заксобрания, выразив надежду, что новый подрядчик сможет закончить проекты «Чистой воды» в проблемных районах в 2025 г.

Контракты на работы в Татарске и Ордынском были подписаны с новосибирским ООО «СпецТрансСтрой» на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Компания строила станцию метро «Спортивная» в Новосибирске, которая до сих пор не сдана - власти разорвали договор с подрядчиком.