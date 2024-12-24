Новогодняя программа мероприятий

Татарский район





11 января в 12.00 – районный рождественский фестиваль «Христос рождается – славите!» (РДК «Родина»)

Усть-Таркский район

29 декабря в 20.00 – новогодний вечер «Волшебный праздник – Новый год» (РДК)

30 декабря в 20.00, 12 января в 20.00 – спектакль театрального коллектива «Образ» «Чудеса случаются» (РДК)

5 января в 14.00 – театрализованное представление для детей «Новогодняя феерия ёлочных игрушек» (РДК)

Чановский район

30 декабря в 19.00 – новогоднее поздравление жителей района «Пусть всем повезет» (площадь р.п. Чаны)

3 января в 20.00 – дискотека «Новогодние ДИСКО каникулы» (РДК)

5 января в 13.00 – новогодняя игровая программа «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» (площадь р.п. Чаны)

6 января в 15.00 – игровая программа для взрослых и детей на свежем воздухе «Накануне Рождества» (Лыжная база «Березка»).