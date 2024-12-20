17 декабря вышло распоряжение администрации Татарского района №118 за подписью председателя ликвидационной комиссии администрации Татарского района Л. Н. Басалыко о предоставлении субсидии. Согласно распоряжению городу Татарску из районного бюджета предоставляется субсидия 73 млн 200 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы в рамках реализации мероприятий по организации функционирования систем тепло-, водоснабжения населения и водоотведения региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Аналогичным распоряжением №117 МУП «ЖКХ Татарский район» из районного бюджета на погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (уголь, газ, электроэнергия для коммунальных нужд) предоставляется субсидия в 26 млн 294 тыс. 663 руб.