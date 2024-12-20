Ежегодно по решению главы Татарского района Ю.М. Вязова из бюджета района выделаются денежные средства на приобретение новогодних подарков. В 2024 г. приобретено 1 тыс. 530 подарков для детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, из семей участников специальной военной операции, детей, находящихся под опекой и детей, имеющих инвалидность в возрасте от 3 до 14 включительно. Выдача подарков осуществляется в КЦСОН Татарского района по адресу: г. Татарск, ул. Садовая 107Е, каб. №2. Телефон для справок – 8 (383 64) 21-255.



