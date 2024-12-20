В Татарском районе Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП, в котором погибла водитель легкового автомобиля.

19 декабря около 15.50 женщина 1990 года рождения, управляя автомобилем Honda CR-V, двигалась по трассе «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 982 км трассы совершила столкновение со встречным грузовым автомобилем DAF.





В результате данного происшествия водитель легкового автомобиля погибла на месте, мужчина-пассажир 1984 года рождения получил травмы.



