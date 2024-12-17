В этому году по направлению Центра занятости населения города Татарска более 80 человек получили новую профессию, прошли переподготовку или повысили квалификацию, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Содействие гражданам в трудоустройстве, а работодателям – в подборе необходимых работников – основная задача Центра занятости населения. Мы предлагаем разные пути решения этой задачи, одним из которых является профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

В текущем году 52 безработных гражданина прошли профессиональное обучение с дальнейшим трудоустройством по наиболее востребованным на рынке труда профессиям, таким как: повар, пекарь, кладовщик, слесарь по ремонту автомобилей и сварщик.

Кроме того, 23 человека успешно завершили профессиональное обучение и освоили дополнительные компетенции в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В текущем году этой возможностью воспользовались такие категории населения, как ищущие работу, безработные, граждане в возрасте 50 лет и старше, предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, инвалиды, участники специальной военной операции и другие.

Все граждане обучаются бесплатно. В период обучения за безработными сохраняется право на получение пособия.

Мы уверены, что обучение и развитие - это важнейшие составляющие для построения успешной карьеры! Присоединяйтесь к нам и воспользуйтесь уникальными возможностями, чтобы открыть новые горизонты и достичь высоких результатов в своей профессиональной жизни!

Для получения дополнительной информации обращайтесь в Центр занятости населения города Татарска по адресу: город Татарск, ул. Смирновская, 97.

Телефоны: 8 (383 64) 2-11-79, 2-08-70, 2-13-06

E-mail: [email protected]

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