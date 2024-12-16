Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск задержали 31-летнего жителя Усть-Таркского района, который пытался продать пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7.5 Дж.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия полицейские изъяли винтовку. По результатам экспертизы установлено, что дульная энергия изъятой винтовки составила 29,8 Дж, практически в четыре раза превысив допустимую норму. Исходя из этого, ружье относится к классу охотничьего или спортивного оружия и подлежит регистрации в лицензионно-разрешительной службе.

Дознавателями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт пневматического оружия). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.