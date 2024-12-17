Приговором Татарского районного суда за причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ) к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении был осуждён Ю.Евгений.

Суд установил, что в ночь со 2 на 3 апреля 2024 г. у себя дома в с. Щербаки Усть-Тарского района подсудимый употреблял спиртные напитки, на почве этого он поссорился с женой. Мужчина нашел канистру с бензином, зажигалку, подошел к жене, облил себя и ее легковоспламеняющейся жидкостью. Бензин из канистры попал на кожу, пропитал одежду женщины, а также попал на мебель и пол дома.

После этого Ю. прикурил сигарету, в результате чего вспыхнули одежда, пол и мебель. Женщина выбежала на улицу, бросилась в снег, и таким образом потушила огонь. Ей была своевременно оказана медицинская помощь. Возгорание в доме затушил находящийся там человек, который проходил затем свидетелем по делу. Потерпевшая получила повреждения в виде термических ожогов 20% поверхности тела (из них II степени – 5%), в результате чего находилась на лечении свыше трёх недель. Судмедэксперты классифицировали их как вред здоровью средней тяжести.

Приговор не вступил в законную силу.