Ночью 9 декабря спасатели Чановского поисково-спасательного отряда пришли на помощь попавшим в беду местным жителям. На просёлочной дороге Белово-Отреченское три человека на автомобиле застряли в снежном заносе, закончился бензин, пострадавшие замерзали и просили о помощи. Дежурная смена Иван Ситников, Евгений Ротов, Сергей Воронченко организовала поиск пострадавших, оказали транспортировку трёх человек до населённого пункта Отреченское к месту их проживания. Также спасатели оказали первую помощь от переохлаждения организма пострадавших. Операция заняла более четырех часов.