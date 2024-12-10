21 декабря на центральной площади Чанов состоится традиционная предновогодняя универсальная ярмарка.

Организаторы ярмарки - Минпромторг НСО и администрация Чановского района приглашают принять участие сельхозпроизводителей, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, а также предпринимателей и предприятия, с целью реализации и рекламирования своей продукции.

Заявки на участие принимаются до 20 декабря (включительно) по адресу: р.п. Чаны, ул. Советская,118, каб.30, телефоны для справок 8 (383 67) 21-504, 21-151. E-mail: chasv.adm@mail.ru.

В прошлом году в ярмарке приняли участие более 30 торговых представителей – это товаропроизводители, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и индивидуальные предприниматели Чановского, Татарского, Венгеровского, Барабинского, Кыштовского районов, г. Омска и Омской области.

Весь ассортимент товаров пользовался большим спросом у покупателей. Товарооборот ярмарки составил более 1 млн. 200 тысяч рублей.

Фото - газета Чановские вести