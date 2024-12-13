В мае 2024 г. суд вынес приговор 31-летнему жителю Усть-Таркского района Михаилу Миронову по обвинению в убийстве двух женщин. Ему дали 16 лет колонии строгого режима. Недавно одна из женщин, которую считали мёртвой, объявилась дома.

Первое убийство произошло ночью 7 августа 2018 г. Миронов вместе со своей 48-летней знакомой находился на мосту реки Тарка в Усть-Таркском районе. Оба были пьяны, возник конфликт, Миронов избил подругу, нанёс несколько ударов ножом по голове, телу, рукам и ногам. Потерпевшая потеряла сознание, он перекинул её тело через перила моста и сбросил в реку с высоты 7,5 м. Убедившись, что несчастная ушла под воду и уже долго не всплывает, мужчина сбежал. Спустя некоторое время труп женщины обнаружили. Эксперты установили, что она захлебнулась. Правоохранители возбудили уголовное дело, но подозреваемого определить не смогли.

17 июня 2023 г. Миронов распивал горячительные напитки рядом с магазином в Усть-Тарке с 47-летняя Верой Стрельниковой. В ходе конфликта Миронов избил свою жертву до потери сознания, оттащил к реке Омь, бросил в воду, дождался, когда женщина утонет, и опять сбежал. Задержали его в октябре 2023 года. Труп Стрельниковой не нашли. Миронов признался в убийстве.

В суде же обвиняемый признавал вину только в убийстве первой жертвы, но уверял, что вторую убивать совсем не хотел, а просто не рассчитал силу ударов. В итоге его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Через несколько месяцев в родном селе объявилась Вера Стрельникова. В полиции она пояснила, что всё это время она была на заработках на Севере, как делала не первый раз. Личность идентифицировали по отпечаткам пальцев. О том, что женщина нашлась в полиции официально сообщили в ноябре 2024 г.