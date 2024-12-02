28 ноября Новосибирский областной суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников милиции отдела внутренних дел по Усть-Таркскому району.

Максим Кудрявцев обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 264 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ, п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п.п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Евгений Бартоломей обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ, п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п.п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Сегодня в судебном заседания посредством видео-конференц связи были допрошены свидетели обвинения.

На досудебной стадии одна из свидетелей утверждала, что находилась в машине с сотрудниками милиции и видела, как сбили девочку и поместили ее в багажник.

Однако в суде она отказалась от своих показаний, данных в ходе предварительного расследования.

«Я в нетрезвом состоянии болтанула, хотела посмотреть на реакцию. Когда приехали полицейские, я не знала, что говорить, была под давлением, все сама придумала, а в суде я не могу соврать», - заявила женщина. При этом она постоянно плакала, её поведение было очень эмоциональным.

Также в рамках заседания подсудимый Кудрявцев и его защитник ходатайствовали об изменении меры пресечения на более мягкую, не связанную с заключением под стражу. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 5 декабря 2024 года, продолжится допрос свидетелей.