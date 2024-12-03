Губернатор Андрей Травников провёл личный приём граждан по видеосвязи в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия». Он ответил на вопросы жителей Чановского, Купинского, Барабинского и Куйбышевского районов. По всем приняты положительные решения.

Ряд вопросов касался исполнения наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания региона. Так, в рамках исполнения наказа будет построен ФАП в посёлке Новопреображенка Чановского района. Планируемый срок начала строительства – c 25 марта 2025 года, а завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию – до 30 ноября 2025 года.

Жители Чанов обратились к губернатору с просьбой помочь с созданием модельной библиотеки в детской библиотеке им. Н.А. Некрасова. Ежегодно эта библиотека обслуживает более 1800 читателей, выполняет показатель посещений по нацпроекту «Культура»: почти 23 тысячи посещений в 2023 году. Жители Чанов уверены: создание модельной библиотеки позволит повысить интерес детей к чтению, организовывать для них ещё больше познавательных мероприятий.

На 2025 год предусмотрены средства областного бюджета на модернизацию и создание модельной библиотеки. Планируются проведение текущего ремонта, обеспечение мебелью, компьютерным и RFID оборудованием, комплектование книжного фонда. Часть ремонтных работ будет выполнена уже до конца декабря текущего года.

«Кроме административного контроля, который будет выполнять администрация губернатора, будет ещё партийный контроль, наши однопартийцы будут следить и за ходом, и за полнотой работ. Думаю, что наверняка найдутся инициативные люди в местном отделении, которые вместе с вами обсудят не только дизайн-проект помещений, но и содержание, чтобы оно, как вы правильно сказали, привлекало детей. Будем надеяться, что всё получится: библиотеку станут чаще посещать, а, самое главное, - дети будут больше читать», - обратился к заявителям Андрей Травников.