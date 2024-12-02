На станции Тебисская в Чановском районе ввели в эксплуатацию микропроцессорную централизацию стрелок и светофоров. Как сообщает Западно-Сибирская железная дорога, переход на новое оборудование значительно повысит надёжность железнодорожной автоматики и системы безопасности. Современные средства диагностики отслеживают состояние всех устройств сигнализации, централизации и блокировки, фиксируя дефекты уже на ранних стадиях. Это дает возможность предотвратить сбои в движении поездов. Ввод системы занял 2,5 часа, в процессе участвовали 80 сотрудников магистрали. Железнодорожники заменили 16 стрелочных электроприводов, 23 светофора.