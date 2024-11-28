Отряды юных инспекторов дорожного движения – это уникальное детское движение, где в доступной форме ребятам от малышей до подростков прививают уважение к дорожным законам, учат быть вежливыми и культурными участниками дорожного движения.





В Татарском районе отряд ЮИД есть в каждой школе, а всего их 31! Юные инспекторы охотно делятся своими знаниями с другими – сверстниками, младшими товарищами, и даже взрослыми. Но для того, чтобы быть, как говорится «в теме» необходимо постоянно само совершенствоваться и развиваться в этом направлении. Именно для этого был проведен районный профильный день по безопасности дорожного движения «Город безопасности», организованный муниципальным куратором по БДД в Татарском районе И.В. Алексеевой.

В ходе профильного дня ребята приняли участие в Классной встрече с начальником ОГИБДД МО МВД России «Татарский», майором полиции А.В. Комаровским. Встреча была подготовлена и проведена отрядом «Смурфики» Центра детского творчества.

ЮИДовцы получили возможность презентовать результаты своей деятельности в визитках команд, приняли участие в интеллектуальной игре «Дорожный эрудит», проведенной педагогом-организатором ЦДТ М.Н. Лапиной, приняли участие во флешмобе «Дорожная грамматика», поставленным педагогом – хореографом ЦДТ И.А. Дубининой. Ирина Владимировна рассказала ребятам о новых формах проведения социальных акций по БДД, и основных этапах создания акции.

Совместно участниками профильного дня был создан сценарий новогодней акции «Дед Мороз тоже соблюдает ПДД», которую отряды проведут в своих школах в преддверии праздника. Профильный день пролетел как один миг. Насыщенная программа, интересные формы работы, энтузиазм юных инспекторов дорожного движения. Каждый участник получил сертификат.

Марина Хомченко, инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Татарский»