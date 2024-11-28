Второй год обучения кандидатов в Школе приемных родителей в Центре помощи детям г. Татарска позади. Мы работаем и растем, оставаясь при этом собой и сохраняя верность своим идеям и ценностям. Хочется отметить увеличение количества кандидатов, готовых принять детей в семьи: в 2023 г. таких было 30, в 2024 г. - 51.





География слушателей расширялась с каждой группой. В течение года к нам на обучение приезжали люди из Баганского, Барабинского, Куйбышевского, Венгеровского, Каргатского, Чановского, Чистоозерного. Больше всего кандидатов было из Татарского и Усть-Таркского районов.

Многие кандидаты приходят на первых порах только потому, что это необходимо в процессе подготовки к приему ребенка в семью. Но потом признаются, что получили гораздо больше, чем ожидали «такую школу должны проходить все взрослые люди, которые хотят стать родителями…», «если бы я знала обо всем этом раньше, я бы не совершала таких ошибок со своими детьми…».

В течение года оформили опеку 29% кандидатов, создали приемную семью – 16% слушателей. Благодаря обучению в Школе на территории Татарского района проживает и участвует в проекте «Дома лучше» пять ресурсных семей.

Уважаемые кандидаты! Если в вашем сердце уже живет мысль о том, чтобы взять в семью ребенка, оставшегося без родительской заботы, то первый шаг на этом пути – это осознать, что дети, которые росли без настоящей родительской ласки и заботы – это особые дети, и потребности у них тоже особые.

Поэтому самое важное и необходимое, что нужно сделать в первую очередь, это пройти курс обучения в Школе приемных родителей. Подробную информацию Вы можете получить у специалистов по адресу: г. Татарск, пер. Кузнечный, 3, телефон: 8 (383 64) 2-07-79 в рабочее время.

Наталья Святаш, психолог