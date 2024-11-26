Выбор будущей профессии – ответственный момент в жизни молодых людей. Проблема профессионального самоопределения в современной школе очень актуальна. В школе №4 г. Татарска одним из способов работы по ранней профориентации школьников выбрали проведение ознакомительных экскурсий на предприятия, в организации, в государственные учреждения.

В рамках реализации профориентационного проекта «Билет в будущее» региональной инновационной площадки «От школьной парты до производства» ученики 7-11 классов вместе с социальным педагогом О.В. Белановой побывали в Татарской межмуниципальной уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Новосибирской области, Центре занятости населения, посетили Татарский районный суд, Татарский лесхоз, педагогический и политехнический колледжи с проведением профессиональных проб.





- Экскурсии имели задачу показать роль профессии в жизни человека, обратить внимание на требования к личности при выборе специальности, мотивировать школьников к поступлению в вузы - пояснила Ольга Васильевна, - Побывав на экскурсиях, ребята наглядно смогли познакомиться со спецификой работы, задать вопросы, узнать про зарплату и пенсионное обеспечением сотрудников. Мы благодарим руководителей и коллективы всех организаций за многолетнее сотрудничество!