В поселке Октябрьский Усть-Таркского района состоялось открытие нового почтового отделения. Оно будет обслуживать около тысячи человек. Это первое в Новосибирской области модульное отделение, построенное по технологии быстровозводимых конструкций.

Данную технологию применяют там, где старое здание уже не подлежит ремонту, а других объектов, подходящих для размещения почтового отделения, в населенном пункте нет. Как правило, модульные здания Почта строит в сельской местности. Модернизация почтовых отделений на территории региона идет во исполнение поручения Президента России.

«В соответствии с поручением Владимира Владимировича Путина с 2022 года ведется масштабная модернизация и приведение в нормативное состояние отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности. За три года на территории Новосибирской области отремонтировано 63 отделения почтовой связи, включая установку одной быстровозводимой конструкции. Эта работа ведется за счет федерального и регионального бюджетов, а также на собственные средства Почты России. В следующем году продолжим обновление почтовых офисов», – рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Конструкцию изготовил Новосибирский завод резки металла.

Каркас отделения – металлический, легкосборный: стены из сэндвич-панелей, снаружи фасады облицовывают декоративными панелями. Производители предварительно собрали каркас в цеху, проверили и затем в разобранном состоянии доставили в поселок Октябрьский. Монтаж отделения занял три дня. Затем в отделении провели все коммуникации, подключили отопление, установили кондиционер, пожарную сигнализацию. В офисе установили современное оборудование и мебель.

Отделение уже принимает клиентов. Жители поселка смогут получить более 100 видов почтовых услуг, включая финансовые, подтвердить учетную запись на портале Госуслуг. В отделение провели быстрый и надежный интернет, установили современное программное обеспечение.

Кроме того, в отделении появится специальная оборудованная зона, в которой клиенты смогут самостоятельно проверить основные показатели своего здоровья: измерить температуру, давление, уровень кислорода в крови.