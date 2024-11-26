15 ноября в Новопервомайском состоялся благотворительный концерт «Мы вместе», посвящённый участникам специальной военной операции и их семьям. Мероприятие собрало много зрителей, желающих поддержать бойцов и внести свой вклад. На сцене выступили участники художественной самодеятельности.

Зрители с восторгом встречали каждое выступление, а атмосфера в зале была наполнена патриотизмом и единством. Концертная программа включала в себя песни, танцы, стихи, каждое выступление пронизывалось глубоким смыслом и поддержкой тем, кто сейчас защищает Родину.

На концерте был организован сбор пожертвований. Собранные средства – 26 тыс. руб. будут направлены на закупку необходимого снаряжения для бойцов. Организаторы концерта выразили глубокую благодарность всем участникам и зрителям за активное участие и поддержку.

Концерт стал ярким примером гражданской солидарности и доказательством того, что вместе мы можем многое. Это событие не только подняло боевой дух наших защитников, но и объединило людей, готовых протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Организаторы уже планируют проведение подобных мероприятий в будущем, чтобы и дальше поддерживать участников спецоперации и их семьи.

Галина Кныш