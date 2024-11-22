В дежурную часть ЛО МВД России на станции Барабинск обратился 52-летний житель Новосибирской области, который сообщил, что у него в пассажирском поезде сообщением Москва-Новокузнецк пропал сотовый телефон стоимостью 15 тыс. руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские задержали подозреваемого в хищении. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления, 27-летний житель Кемеровской области, следовавший вместе с потерпевшим в одном вагоне.

Транспортные полицейские установили, что перед прибытием поезда на станцию Татарская злоумышленник увидел оставленные на полке два гаджета, забрал их себе и вышел из поезда. Владелец второго телефона обнаружил пропажу при подъезде к Новосибирску и также обратился к транспортным полицейским. Общая сумма похищенного составила почти 60 тыс. руб.

По факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину( ч. 2 ст. 158 УК) возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. сотовые телефоны изъяты и после проведения процессуальных действий будут возвращены законным владельцам.