По постановлению прокуратуры суд оштрафовал заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области за срыв проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»

По результатам прокурорской проверки исполнения бюджетного законодательства 18 августа 2024 года заместителем прокурора области в отношении заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение главным распорядителем (распорядителем) или получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов).

Установлено, что в 2022 году областному министерству ЖКХ и энергетики из федерального бюджета по соглашению была предоставлена субсидия на проектирование и строительство объектов водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе в целях строительства комплекса объектов системы водоснабжения в г. Татарск.

В соответствии с графиком выполнения мероприятий по соглашению комплекс необходимо было ввести в эксплуатацию до 01.05.2024, однако его строительство до настоящего времени не завершено.

Центральный районный суд г. Новосибирска 18 ноября 2024 года признал заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа.

Решение суда не вступило в законную силу.