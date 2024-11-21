20 ноября руководитель Чановского межрайонного следственного отдела Роман Трусов с подарками и поздравлениями побывал в подшефном МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Татарского района» и посетил интересное и полезное мероприятие, посвященное Всемирному дню ребенка.

Дети - самое большое счастье, которое может быть в жизни каждого человека. Многие малыши растут в любящих семьях и с малых лет окружены теплом и заботой, но, к сожалению, есть исключения. Далеко не все дети развиваются в нормальных условиях. Для того чтобы еще раз обратить внимание общества на эту проблему, сотрудники следственного управления проводят мероприятия с подшефными детскими учреждениями.

Дети ждали приезда сотрудника Чановского МСО и подготовили для него небольшой праздничный концерт. Роман Олегович рассказал о Декларации прав ребенка, подписанной Генеральной ассамблеей ООН в 1954 году, основной целью которой является охрана несовершеннолетних от любых видов насилия и соблюдения их прав и интересов, а также поздравил ребят с праздником и отметил, что человеческая жизнь невозможна без соблюдения прав и обязанностей, а знание своих прав – это щит, прикрывающий ребят от посягательства со стороны других людей и государства. Так же, он пожелал ребятам замечательных друзей, чудесных приключений и удачи, счастливого детства, никогда не грустить, верить в свои мечты и радовать родителей. Следственное управление СК России по области намерено и дальше продолжать укреплять работу, направленную на защиту детства, ведь чужих детей не бывает!