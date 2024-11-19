16 ноября в Усть-Тарке состоялась осенняя торговая ярмарка. Организатором ярмарки выступила администрация района.

В ярмарке приняли участие около 45 индивидуальных предпринимателей из Татарского, Венгеровского, Карасукского, Чановского районов Новосибирской области, г. Новосибирска, г. Омска и Омской области, г. Калачинска, а также Алтайского края.

Участники ярмарки были обеспечены торговым оборудованием, были организованы ветеринарный контроль и охрана порядка.

На ярмарке был представлен разнообразный ассортимент товаров.

Прежде всего, продукты питания: мясопродукты, колбасные изделия, сырная продукция, свежая и переработанная рыба, ягоды, сухофрукты, а также промышленные товары.

Особым спросом пользовались мясная, колбасная и рыбная продукция, веники, орехи, ягоды, рыжиковое и сливочное масло.

От Усть-Таркского района в ярмарке приняли участие воспитанники ДДТ с оригинальными поделками и сувенирами.

Товарооборот ярмарки составил около 1,8 млн руб., сообщает отдел экономики, инвестиций, развития предпринимательского, потребительского рынка и услуг администрации района.