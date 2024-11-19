16-17 ноября в Барнауле прошел межрегиональный конкурс «Мои этнические корни».

Участниками конкурса стали 15 школьников, а также и их научные руководители со всей Западной Сибири. Новосибирскую область представляли ученики Неудачинской школы Татарского района, активисты Центра немецкой культуры деревни Сабрина Бугаенко, Иван Галаган и Саша Берг под руководством учителя истории, заведующего Центром немецкой культуры Ивана Ивановича Панкраца.

В Алтайском государственном университете прошло знакомство участников, ребята выполнили конкурсные задания по истории и культуре российских немцев, научные руководители посетили мастер-класс по теме «Актуальные задачи историко-краеведческой работы со школьниками», а затем все вместе посетили площадку с играми с элементами немецкого языка.

17 ноября в Центре «Немцы Алтая» состоялся второй конкурсный день. По итогам конкурса среди учеников 9-11 классов 2-е место занял Саша Берг с работой «Часы - великое изобретение человечества: коллекция часов дома-музея А.Я. Штеффена».

Конкурс предоставил участникам уникальную возможность глубже изучить историю и культуру российских немцев. Программа включала не только защиту исследовательских работ, но и практические занятия, где молодые исследователи могли обменяться опытом и наработками.