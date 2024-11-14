С 1 ноября в Татарском районе стартовала акция по сбору пряжи из шерсти или смесовой шерсти для вязания носков участникам специальной военной операции. Благодарим всех, кто не остался равнодушным и принял участие в акции.





Рукодельницы клуба «Берегиня» РДК «Родина» под руководством Оксаны Никитиной проявили заботу о военнослужащих и связали для них тёплые носки. Женщины вложили в рукоделие любовь и душевное тепло.

Вскоре тёплые изделия будут переданы бойцам. Уверены, что в это непростое время солдатам будет приятно ощутить такую заботу.