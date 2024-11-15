В Татарске за присвоение чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) будут судить 49-летнего местного жителя. По версии следствия, 53-летний потерпевший занимался грузоперевозками. Для этих целей им был приобретен седельный тягач Фрейтлайнер и бортовой полуприцеп к нему. Потерпевший вверил технику фигуранту для осуществления грузоперевозок и получения прибыли. Воспользовавшись личными доверительными отношениями, введя в заблуждение предыдущего собственника и должностных лиц органов ГИБДД, обвиняемый сфальсифицировал договоры купли-продажи техники и предоставил их в ГИБДД для регистрации и постановки на учет на свое имя. Ущерб собственнику составил 1,9 млн руб. Как сообщает Татарская межрайонная прокуратура, вину в совершении преступления фигурант не признал, пытался создать видимость законного владения машиной, однако его преступные действия были изобличены следователями МО МВД России «Татарский». Технику суд арестовал. Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу, фигуранту грозит до 10 лет колонии.