В Татарске продолжает свою работу областной пункт сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

«Сейчас, с наступлением холодов, ребята на передовой нуждаются в нашей поддержке и помощи. Уважаемые жители города Татарска и Татарского района, мы предлагаем вам принять участие в сборе теплых вещей, в которых солдаты сейчас имеют острую необходимость. Просим вас помочь всем тем, кто, рискуя жизнью и здоровьем, оберегает наш покой», - пишет районная администрация.

Приём гуманитарной помощи осуществляется по адресу: г. Татарск, ул. Садовая, 107, (КЦСОН Татарского района). Режим работы с 14.00 до 17.00 (вторник, четверг). Ответственный за прием: Оксана Валерьевна Терехина 8 (383 64) 2-07-44, 8-913-781-27-28.