В дежурную часть ЛО МВД России на станции Барабинск поступило сообщение о том, что на станции Татарская во время стоянки пассажирского поезда сообщением Северобайкальск-Адлер у проводницы одного из вагонов пропал мобильный телефон стоимостью более десяти тысяч рублей.

Оперативники транспортной полиции установили, что работница поездной бригады выронила электронное устройство на перроне и не заметила этого. Чужую вещь увидел 34-летний житель Новосибирской области, ожидавший поезд, чтобы отправиться на работу вахтовым методом. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и забрал телефон себе. Позднее, опасаясь уголовной ответственности за кражу, злоумышленник выбросил похищенное в другом регионе.

Следователями ЛО МВД России на станции Барабинск в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) Уголовного Кодекса Российской Федерации. За это деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.