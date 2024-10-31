25 октября около 12.00 по местному времени дежурный по станции Болотная Новосибирской области Игорь Узжин получил сообщение от машиниста проезжающего поезда о том, что на перегоне Чебула - Болотное вдоль путей идёт маленький ребенок, а рядом агрессивная собака.

Ближе всего к указанному месту был бригадир Болотнинской дистанции пути Дмитрий Рогалис. Получив информацию от дежурного, он незамедлительно выехал к предполагаемому местонахождению ребенка. Подъехав, железнодорожник увидел ребенка в порванной одежде с рваными ранами. Далее Дмитрий Рогалис повёз девочку до ближайшего ж/д переезда, куда уже ехала бригада скорой помощи. Во время пути железнодорожник поддерживал разговор с ребенком, чтобы тот не потерял сознание. По прибытии на переезд Дмитрий Рогалис передал ребенка медикам.