1 ноября в Управлении Росреестра по Новосибирской области и Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области состоятся «горячие» телефонные линии, приуроченные ко Дню судебного пристава.

Как узнать, что собственник недвижимости – должник?

Как проверить сведения об аресте, запрете действий с недвижимостью?

В каких случаях документы для регистрации прав может подать судебный пристав?

Как зарегистрировать право на недвижимость при реализации арестованного имущества должника на торгах?

Как зарегистрировать право взыскателя, оставившего нереализованную недвижимость за собой?

На эти и другие вопросы в пределах компетенции ведомств ответят:

- замначальника отдела госрегистрации недвижимости № 1 новосибирского Росреестра Софья Александровна Гуляева, телефон 8 (383) 227-20-12;

- начальник отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по Новосибирской области Ольга Юрьевна Попова, телефон 8 (383) 241-07-28.

Звонки принимаются с 8 до 9 часов.