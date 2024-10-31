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29 октября в 21.10 мужчина 2005 года рождения (начинающий водитель), управляя автомобилем Hyundai Solaris, ехал по трассе «Иртыш» со стороны Омска в направлении Новосибирска. 

По предварительной информации, на 982 км трассы он совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Faw. 

В результате произошедшего водитель автомобиля Hyundai погиб. 

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются.

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Источник: ГАИ  

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