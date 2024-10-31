29 октября в 21.10 мужчина 2005 года рождения (начинающий водитель), управляя автомобилем Hyundai Solaris, ехал по трассе «Иртыш» со стороны Омска в направлении Новосибирска.

По предварительной информации, на 982 км трассы он совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Faw.

В результате произошедшего водитель автомобиля Hyundai погиб.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются.